Bodrum'da 53 kaçak göçmen yakalandı
MUĞLA'nınBodrumilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
MUĞLA'nınBodrumilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Ekim'de 05.30 ve 07.30 saatlerinde Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 53 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.