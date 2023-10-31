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        Muğla'da makilik yangını

        MUĞLA'nınSeydikemer ilçesinde, tarım arazisi ve makilikte yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:30
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        Muğla'da makilik yangını
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        MUĞLA'nınSeydikemer ilçesinde, tarım arazisi ve makilikte yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Seydikemer ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki tarım arazisi ve makilikte saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

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