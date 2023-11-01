Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Miras tartışmasında kardeşini yaraladı, yeğenini öldürdü

        MUĞLA'nınMilas ilçesinde Y.A., miras nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi H.A.'yı pompalı tüfekle yaralayıp, yeğeni Atilla Adar'ı (28) ise öldürdü. Y.A., olayın ardından polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:30 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Miras tartışmasında kardeşini yaraladı, yeğenini öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nınMilas ilçesinde Y.A., miras nedeniyle çıkan tartışmada kardeşi H.A.'yı pompalı tüfekle yaralayıp, yeğeni Atilla Adar'ı (28) ise öldürdü. Y.A., olayın ardından polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Koru Mahallesi'nde meydana geldi. Y.A., kardeşi H.A. ve onun oğlu Atilla Adar ile kendi evinin bahçesinde bir araya geldi. Taraflar arasında babalarından kalan mirasın paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., evdeki tüfeğini alıp, kardeşi H.A. ve yeğeni Atilla Adar'a ateş edip, kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Atilla Adar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kardeş H.A. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Adar'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Soruşturma başlatan polis, olayın ardından Y.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Y.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        En fazla fiyat farkı limonda
        En fazla fiyat farkı limonda
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"

        Benzer Haberler

        Kaunos Antik Kenti'ndeki kazılarda Osmanlı dönemi türbe kalıntılarına rastl...
        Kaunos Antik Kenti'ndeki kazılarda Osmanlı dönemi türbe kalıntılarına rastl...
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Datça'da 60 kaçak göçmen yakalandı, 49 kaçak göçmen kurtarıldı
        Datça'da 60 kaçak göçmen yakalandı, 49 kaçak göçmen kurtarıldı
        Muğla'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Muğla'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bodrum'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası