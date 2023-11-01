Muğlaspor´a tecrübeli isim BölgeselAmatör Lig (BAL) 5'inci Grup´ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, 2'nci Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor´un Süper Lig patentli 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Savaş Yılmaz´ı kadrosuna kattı. Kariyerinde Süper Lig'de Kayserispor, Samsunspor; 1'inci Lig'de Boluspor, Manisaspor, 1461 Trabzon, Adana Demirspor gibi kulüplerde forma giyen oyuncuyla ilgili Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Savaş´ın kariyeri başarılarla dolu. Takımımıza güç katacak. Gece - gündüz demeden çalışıyoruz. Muğlaspor´u hak ettiği yere taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.11.2023 - 12:49 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:50 facebook

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