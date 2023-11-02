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        Yunan unsurlarının geri ittiği 93 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nınDatça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 93 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:40 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:45
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        Yunan unsurlarının geri ittiği 93 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nınDatça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 93 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Ekim'de saat 07.00'de ve 10.20'de Datça açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 93 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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