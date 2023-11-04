Bodrum FK ile Manisa FK puan yarışında 1'inciLig'de yarışta iddialı olmaya çalışan Bodrum FK ile Manisa FK yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da start alacak karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

1'inciLig'de yarışta iddialı olmaya çalışan Bodrum FK ile Manisa FK yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da start alacak karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Ligde evinde oynadığı son 3 maçı kazanırken bu sezon iç sahada bileği bükülmeyen Bodrum FK, geçen hafta Boluspor deplasmanındaki 2-1'lik yenilgiyle 17 puanda kalıp altıncı sıraya geriledi.

Sezona iyi bir giriş yapmasına rağmen son 6 maçtır galip gelemeyen Manisa FK ise 14 puanla sekizinci sırada haftaya başladı. Ev sahibinde bu karşılaşma öncesi Süleyman Özdamar iyileşip takıma dönerken, Manisa'da Kaan Kanak kadro dışı durumda.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

2023-11-04 10:29:30