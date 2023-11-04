Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK ile Manisa FK puan yarışında

         1'inciLig'de yarışta iddialı olmaya çalışan Bodrum FK ile Manisa FK yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da start alacak karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK ile Manisa FK puan yarışında
        ABONE OL
        ABONE OL

         1'inciLig'de yarışta iddialı olmaya çalışan Bodrum FK ile Manisa FK yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da start alacak karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

        Ligde evinde oynadığı son 3 maçı kazanırken bu sezon iç sahada bileği bükülmeyen Bodrum FK, geçen hafta Boluspor deplasmanındaki 2-1'lik yenilgiyle 17 puanda kalıp altıncı sıraya geriledi.

        Sezona iyi bir giriş yapmasına rağmen son 6 maçtır galip gelemeyen Manisa FK ise 14 puanla sekizinci sırada haftaya başladı. Ev sahibinde bu karşılaşma öncesi Süleyman Özdamar iyileşip takıma dönerken, Manisa'da Kaan Kanak kadro dışı durumda.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

        2023-11-04 10:29:30

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Hakemlik iflas etti!
        Hakemlik iflas etti!
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        KAAN yıl sonunda uçacak
        KAAN yıl sonunda uçacak
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Çekirge
        Çekirge
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da 24 düzensiz göçmen yakalandı, 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı
        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
        Çağdaş Bodrumspor Erkek Basketbol Takımı, Onvo Büyükçekmece Basketbol maçın...
        Çağdaş Bodrumspor Erkek Basketbol Takımı, Onvo Büyükçekmece Basketbol maçın...
        Muğla'da kurulan "Filistin'e destek çadırı"nda çocuklara balon ve bayrak da...
        Muğla'da kurulan "Filistin'e destek çadırı"nda çocuklara balon ve bayrak da...
        Dalaman'a doğal gaz müjdesi sevindirdi
        Dalaman'a doğal gaz müjdesi sevindirdi