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        Bodrum'da 3 köpek zehirlenerek öldürüldü

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde zehirlendiği belirtilen 3 köpek öldü, 1´i ise tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:44 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:45
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        Bodrum'da 3 köpek zehirlenerek öldürüldü
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde zehirlendiği belirtilen 3 köpek öldü, 1´i ise tedaviye alındı.

        Bitez Limanı civarında yaşayan 3 köpek önceki gün hareketsiz bulundu. Ağızlarından köpükler gelen köpeklerin 2'si yaşamını yitirdi. Aynı bölgede dün bir köpek daha zehirlenmiş bulundu. Veterinere götürülen köpek, kurtarılamadı. Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü´ne bağlı ekipler tarafından bölgede zehirli veya şüpheli yiyecek olup olmadığının araştırması yapıldı. Zehirli olabileceği düşünülen yiyecekler tutanakla alındı ve daha sonra bölgede yıkama yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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