Bodrum'da 3 köpek zehirlenerek öldürüldü

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde zehirlendiği belirtilen 3 köpek öldü, 1´i ise tedaviye alındı.

Bitez Limanı civarında yaşayan 3 köpek önceki gün hareketsiz bulundu. Ağızlarından köpükler gelen köpeklerin 2'si yaşamını yitirdi. Aynı bölgede dün bir köpek daha zehirlenmiş bulundu. Veterinere götürülen köpek, kurtarılamadı. Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü´ne bağlı ekipler tarafından bölgede zehirli veya şüpheli yiyecek olup olmadığının araştırması yapıldı. Zehirli olabileceği düşünülen yiyecekler tutanakla alındı ve daha sonra bölgede yıkama yapıldı.