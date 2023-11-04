Halikarnas Balıkçısı´nın Mavi Sürgün´ü gün batımına yelken açıyor Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF) kapılarını açtı. `Deli Dumrul´ oyunuyla dün açılış yapan festivale ilgi yoğun oldu. Festivalin Onu Ödülleri ise Seçkin Selvi, Dikmen Gürün, Haldun Dormen ve Yücel Erten'e verildi. Festival kapsamında ayrıca Bodrum´un simgesi haline gelen Halikarnas Balıkçısı´nın 50´nci ölüm yıl dönümü anısına Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum´da yazarın Mavi Sürgünü´nden kesitler, Mustafa Alabora, Deniz Çakır, Derya Alabora, Berna Laçin ve Mustafa Avkıran gibi tiyatro sanatçıları tarafından okunacak. Mavi Sürgün ile gün batımına yelken açılacak etkinlikte sanatçı Jehan Barbur da mini bir konser verecek.

Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF) kapılarını açtı. `Deli Dumrul´ oyunuyla dün açılış yapan festivale ilgi yoğun oldu. Festivalin Onu Ödülleri ise Seçkin Selvi, Dikmen Gürün, Haldun Dormen ve Yücel Erten'e verildi. Festival kapsamında ayrıca Bodrum´un simgesi haline gelen Halikarnas Balıkçısı´nın 50´nci ölüm yıl dönümü anısına Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum´da yazarın Mavi Sürgünü´nden kesitler, Mustafa Alabora, Deniz Çakır, Derya Alabora, Berna Laçin ve Mustafa Avkıran gibi tiyatro sanatçıları tarafından okunacak. Mavi Sürgün ile gün batımına yelken açılacak etkinlikte sanatçı Jehan Barbur da mini bir konser verecek.

Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF), Bodrumlulara `merhaba´ dedi. 3 Kasım Cuma akşamı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları´nın "Deli Dumrul" oyunuyla başlayan festival 11 Kasım´a kadar devam edecek. 1.Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali Onur Ödülleri ise Seçkin Selvi, Dikmen Gürün, Haldun Dormen ve Yücel Erten'e verilirken, törene katılamayan Gürün'ün ödülü Seçkin Selvi'ye, Dormen'in ödülü ise Mustafa Alabora'ya takdim edildi. Festivalin yüzen sahnesi STS Bodrum´da, Jehan Barbur´un ev sahipliğinde bir hafta boyunca gerçekleşecek "Mavi Sürgün" okuma tiyatrosu da Mustafa Alabora ve Deniz Çakır´ın katılacağı ilk temsille 5 Kasım´da tiyatroseverlerle buluşacak. Festival; 7 Kasım´da `Gelin Tanış Olalım´ oyunu, 8 Kasım´da Sema Moritz´in `Efsane Hanımlar´ konseri, 10 Kasım´da ise `Şarkıların Cumhuriyeti´ başlıklı ücretsiz konserle devam edecek.

Festivalin açılış konuşmalarını ise Övül Avkıran ile Mustafa Avkıran yaptı. Övül Avkıran açılışta yaptığı konuşmada, "Biz yeni bir oluşuma, sanat hareketine girerken geçmiş yıllardan edindiğimiz tecrübelerden aldığımız güçle, bu topraklarda üretilen, biriken işlere olan güvencemizle çok renkli, yoğun bir programla girdik. Biz yaşarken sükûneti, üretirken ve paylaşırken sınır zorlamayı seçeriz. Bu festivale de kapıyı aralayarak değil büyük bir güvenle, `Biz hepimiz birlikte, şimdi buradayız´ diyerek açmak istedik. `Balıkçı´nın dediği gibi : Hepinize yeniden merhaba" dedi.

TÜRKİYE´DEN ve AVRUPA´DAN OYUNLAR

Festival, Türkiye´den Donkişot Tiyatro´nun `Gelin Tanış Olalım´ adlı prodüksiyonunu ağırlayacak. Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran´ın eş sanat yönetmenliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali kapsamında Almanya´dan ise MomoAct´ın `Ashura´ adlı prodüksiyonu sahnelenecek.

FESTİVALDE YÜZEN SAHNE

Festivalin en sıra dışı etkinliği ise Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum´da gerçekleşecek okuma tiyatrosu olacak. Festivalin yüzen sahnesi STS Bodrum, Bodrum´un simgesi haline gelen Halikarnas Balıkçısı´nın ölümünün 50. yılında, ünlü yazarın `Mavi Sürgün´üyle gün batımına yelken açacak. Jehan Barbur´un ev sahipliğinde gerçekleşecek ve her bir temsilde Mustafa Alabora, Deniz Çakır, Derya Alabora, Kaan Çakır, Esra Akkaya, Kaya Akkaya, Gülbin Yeşil, Renan Bilek, Aslı Kobanbay, Kerem Kobanbay, Yonca Şahinbaş, Koray Şahinbaş, Berna Laçin ve Mustafa Avkıran gibi farklı tiyatro sanatçılarının `Mavi Sürgün´den bölümler okuyacağı etkinliğe, Barbur da şarkılarıyla eşlik edecek.

KONSERLER

Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali´nde aynı zamanda Almanya´dan Sema Moritz´in `Efsane Hanımlar´ konseri Bodrumlu sanatseverlerle buluşacak. Dilek Türkan ve Oğuzhan Balcı´nın Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehir Orkestrası´yla birlikte vereceği `Şarkıların Cumhuriyeti´ konseri ise 10 Kasım´da Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi´nde ücretsiz olacak gerçekleştirilecek.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI ve SÖYLEŞİLER

4 Kasım´da Yücel Erten ve Mustafa Avkıran´ın; 5 Kasım´da ise Daphnis Kokkinos ve Koza Tamdoğan´ın Bodrum Herodot Kültür Merkezi´nde halka açık söyleşiler gerçekleştireceği festival kapsamında, Pina Bausch Dans Tiyatrosu´nun dansçısı ve prova yönetmeni Kokkinos aynı zamanda profesyonellere yönelik ve katılımın rezervasyonla mümkün olduğu bir atölye çalışması da düzenleyecek.

ULUSLARARASI BODRUM TİYATRO FESTİVALİ

Tiyatronun bütüncül ve kapsayıcı sanat anlayışıyla kurgulanan Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF), bu yıl ilk kez 3-11 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenleniyor. Bodrum´a, farklı sanat disiplinlerinin buluştuğu yeni bir paylaşma ve tartışma platformu kazandırmayı hedefleyen festival, aynı zamanda kentin potansiyelini keşfetmek adına da önemli bir deneyim sunuyor. Kültür ve sanatın her daim var olduğu, üzerine şiirler, şarkılar, kitaplar yazılmış büyük bir medeniyetin kalesi olan Bodrum´a başka türlü bakmanın yollarını arayan Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran, Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali´nin sanat yönetmenliğini birlikte üstleniyor.

KIŞ MEVSİMİNDE DEVAM EDECEK ETKİNLİKLER

Program kapsamındaki bazı etkinliklerin, Inspera Bodrum´da yaşanan teknik bir arıza nedeniyle önümüzdeki aylara kaydırıldığı 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, böylece bütün bir kış boyunca Inspera Bodrum içerisinde varlığını sürdürecek. Bedirhan Dehmen & MTDist´in `BİZ´, Faraza Tiyatro´nun `Misket´, Tiyatro D22´nin `Hakikat, Elbet Bir Gün´, BAM İstanbul´un `Istırap Korosu´, Şirin Aktemur´un `Hasret´, AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu´nun `Hayal Satıcısı´, Interkulturell-Aktiv e.V.´nin `NSU - Kurbanlar Arasında Almanlar da Var´, Theater Antract´ın `Tut Bırak´ ve Platform 0090´ın `Gılgamış´ adlı prodüksiyonları; Cem Yıldız´ın `Ben Uçarım Gökler Uçar´, Renan Bilek´in `Aranjmanlar-Öyküleriyle Şarkılar´, Nuri Harun Ateş´in `Das Cabaret´ ve Sokrates Sinopoulos ile Derya Türkan´ın Türkiye - Yunanistan ortak yapımı `İstanbul´dan Mektup´ konserleri; Arrangement Provisoire´ın Fransa-Brezilya ortak yapımı `Beyaz´ adlı çağdaş dans gösterisi; Evren Erbatur´un `Sorularımdan Korkmayın Ben Sadece Bir Dramaturgum´ adlı performansı ile Emre Kınay ve Çiğdem Gürel´in sahne alacağı partinin tarihleri önümüzdeki günlerde belli olacak.

DHA-Kültür Sanat - Türkiye-Muğla / Bodrum - Yiğit Can HELVACI/MUĞLA,