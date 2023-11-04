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        Sıla´nın ölümünde, sürücüye 24 taksitle 24 bin 300 lira ceza, istinafa taşındı

         MUĞLA CumhuriyetBaşsavcılığı,yaya geçidinde 15 yaşındaki Sıla Akgül'e çarpıp, ölümüne neden Tolga Yağcı'ya mahkemenin 'iyi hal' indirimiyle 3 yıl 4 ay hapis cezasını 24 ayda ödenmek üzere 24 bin 300 lira para cezasına çevirdiği kararını, istinafa taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:09 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:10
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        Sıla´nın ölümünde, sürücüye 24 taksitle 24 bin 300 lira ceza, istinafa taşındı
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         MUĞLA CumhuriyetBaşsavcılığı,yaya geçidinde 15 yaşındaki Sıla Akgül'e çarpıp, ölümüne neden Tolga Yağcı'ya mahkemenin 'iyi hal' indirimiyle 3 yıl 4 ay hapis cezasını 24 ayda ödenmek üzere 24 bin 300 lira para cezasına çevirdiği kararını, istinafa taşıdı.

        Kaza, 14 Aralık 2022'de saat 08.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Yatağan'dan Menteşe yönüne giden Tolga Yağcı'nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Akgül'e çarptı. Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül, ambulansla kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sıla'nın cenazesi ise Menteşe'de Akgedik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Soruşturmanın ardından Tolga Yağcı hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yağcı, Muğla 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Ocak'ta görülen davanın ilk duruşmasında, 33 gün kaldığı cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Davanın, 19 Ekim'de görülen 4'üncü duruşmasında hakim, Yağcı'ya 'taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi. Ardından da pişman olması ve cezanın üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, cezasını 3 yıl 4 aya indirdi. Hakim, sanığın ekonomik durumunu da göz önünde bulundurup verilen hapis cezasını da 24 ay taksitle ödenmek üzere 24 bin 300 lira para cezasına çevirerek, 6 ay süreyle sürücü belgesine el koydu.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf incelemesi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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