Çağdaş Bodrum Spor - Büyükçekmece Basketbol: 83-79
SALON:MuğlaMenteşe
HAKEMLER: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Çisil Güngör
ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 16, Warren 12, Alibegovic 20, Ahmet (2), Johnson 20, Moore 5, Can Uğur, Hakan 8, Fatih
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Reed 22, Perez 6, Upson 10, Leon 11, Bruinsma 16, Ray 8, Erdi, Emircan 4, Yesukan 2, Ata
1'İNCİ PERİYOT: 26-20
İLK YARI: 48-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-60
4'ÜNCÜ PERİYOT: 72-72
5 FAUL: Moore (36.51), Ahmet (44.19) (Çağdaş Bodrum)
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde Çağdaş Bodrum Spor evinde Büyükçekmece Basketbol'u normal süresi 72-72 biten maçın uzatma periyodunda 83-79 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla Büyükçekmece Basketbol'dan Marcquise Reed oldu. Bu sonuçla 2'nci galibiyetini alan Bodrum temsilcisi ve 2 galibiyette kalan Büyükçekmece ekibinin puanı 8'e yükseldi.
Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyodu ev sahibi ekip Johnson ve Artis'in son bölümdeki üçlükleriyle 26-20 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında Hakan'ın sayılarıyla üstünlüğünü koruyan ve bir ara farkı 16 sayıya (41-25) kadar çıkaran Bodrum temsilcisi soyunma odasına 11 sayı önde girdi: 48-37.
Üçüncü periyotta Leon, Perez ve Bruinsma'nın dış atışlarıyla skor üreten Büyükçekmece son bölüme 5 sayı geride girdi: 65-60. Final periyodunun ilk bölümünde skor 65-65'e gelirken, iki takım 3 dakika kadar sayı bulmakta zorlandı ve 72-72'lik eşitlik sonrası maç uzatmaya gitti. Uzatma periyodu da büyük çekişmeye sahne olurken, daha az hata yapan Çağdaş Bodrum müsabakayı 83-79 kazandı.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla -
2023-11-04 15:33:46
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.