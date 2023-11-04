Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Çağdaş Bodrum Spor - Büyükçekmece Basketbol: 83-79

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:34 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çağdaş Bodrum Spor - Büyükçekmece Basketbol: 83-79
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON:MuğlaMenteşe

        HAKEMLER: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Çisil Güngör

        ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 16, Warren 12, Alibegovic 20, Ahmet (2), Johnson 20, Moore 5, Can Uğur, Hakan 8, Fatih

        BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Reed 22, Perez 6, Upson 10, Leon 11, Bruinsma 16, Ray 8, Erdi, Emircan 4, Yesukan 2, Ata

        1'İNCİ PERİYOT: 26-20

        İLK YARI: 48-37

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-60

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 72-72

        5 FAUL: Moore (36.51), Ahmet (44.19) (Çağdaş Bodrum) 

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde Çağdaş Bodrum Spor evinde Büyükçekmece Basketbol'u normal süresi 72-72 biten maçın uzatma periyodunda 83-79 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla Büyükçekmece Basketbol'dan Marcquise Reed oldu. Bu sonuçla 2'nci galibiyetini alan Bodrum temsilcisi ve 2 galibiyette kalan Büyükçekmece ekibinin puanı 8'e yükseldi.

        Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyodu ev sahibi ekip Johnson ve Artis'in son bölümdeki üçlükleriyle 26-20 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında Hakan'ın sayılarıyla üstünlüğünü koruyan ve bir ara farkı 16 sayıya (41-25) kadar çıkaran Bodrum temsilcisi soyunma odasına 11 sayı önde girdi: 48-37. 

        Üçüncü periyotta Leon, Perez ve Bruinsma'nın dış atışlarıyla skor üreten Büyükçekmece son bölüme 5 sayı geride girdi: 65-60. Final periyodunun ilk bölümünde skor 65-65'e gelirken, iki takım 3 dakika kadar sayı bulmakta zorlandı ve 72-72'lik eşitlik sonrası maç uzatmaya gitti. Uzatma periyodu da büyük çekişmeye sahne olurken, daha az hata yapan Çağdaş Bodrum müsabakayı 83-79 kazandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

        2023-11-04 15:33:46

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Alev alan teknesinde yanarak öldü!
        Alev alan teknesinde yanarak öldü!
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişiyle Mahir tanışıyormuş!
        Doğuş'un eski menajeri olduğunu söyleyen kişiyle Mahir tanışıyormuş!
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Gazze'de korkunç manzara uydu görüntülerinde
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Muğla'da orman yangını
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'da orman yangını başladı
        Muğla'da orman yangını başladı
        Sıla´nın ölümünde, sürücüye 24 taksitle 24 bin 300 lira ceza, istinafa taşı...
        Sıla´nın ölümünde, sürücüye 24 taksitle 24 bin 300 lira ceza, istinafa taşı...
        Bodrum'da 3 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
        Bodrum'da 3 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası
        Halikarnas Balıkçısı´nın Mavi Sürgün´ü gün batımına yelken açıyor
        Halikarnas Balıkçısı´nın Mavi Sürgün´ü gün batımına yelken açıyor
        Bodrum'da 3 köpek zehirlenerek öldürüldü
        Bodrum'da 3 köpek zehirlenerek öldürüldü