Fethiyespor'da güller açtı

TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftalarında tutuk bir performans sergileyen Fethiyespor, teknik direktörlük görevine Erhan Altın'ın yerine Taner Gülleri geldikten sonra çıkışa geçti. Gülleri yönetimindeki ilk maçta Düzcespor'la 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldıktan sonra üst üste üçüncü galibiyetini deplasmanda Uşakspor'u 2-0 yenerek alan Fethiyespor, Play-Off yarışına ortak oldu. Grupta ilk 5 maçını kazanamadıktan sonra toplamda 6 haftadır bileği hiç bükülmeyen Fethiye, 17 puanla yedinci sıraya tırmanıp Play-Off hattının tek basamak ve 2 puan gerisine yerleşti.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,