Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiyespor'da güller açtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiyespor'da güller açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftalarında tutuk bir performans sergileyen Fethiyespor, teknik direktörlük görevine Erhan Altın'ın yerine Taner Gülleri geldikten sonra çıkışa geçti. Gülleri yönetimindeki ilk maçta Düzcespor'la 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldıktan sonra üst üste üçüncü galibiyetini deplasmanda Uşakspor'u 2-0 yenerek alan Fethiyespor, Play-Off yarışına ortak oldu. Grupta ilk 5 maçını kazanamadıktan sonra toplamda 6 haftadır bileği hiç bükülmeyen Fethiye, 17 puanla yedinci sıraya tırmanıp Play-Off hattının tek basamak ve 2 puan gerisine yerleşti.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor

        Benzer Haberler

        Bodrum FK evinde kral
        Bodrum FK evinde kral
        Susuz kalan Bodrum'da uzmanından uyarı: Yer altı kaynaklarını tahrip etmeyi...
        Susuz kalan Bodrum'da uzmanından uyarı: Yer altı kaynaklarını tahrip etmeyi...
        Bodrum FK - Manisa FK: 2-0
        Bodrum FK - Manisa FK: 2-0
        Bodrum FK - Manisa FK maçının ardından
        Bodrum FK - Manisa FK maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        İztuzu sahilinde yaklaşık 35 bin caretta caretta mavi sularla buluştu
        İztuzu sahilinde yaklaşık 35 bin caretta caretta mavi sularla buluştu