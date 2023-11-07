Bodrum FK'da Celal damgası 1'inciLig'deevindeki müthiş performansıyla Süper Lig yarışından kopmayan Bodrum FK'da takımın amatör ligde yer aldığı dönemden beri 12 sezondur kadroda yer alan forvet Celal Dumanlı, son 3 iç saha maçını boş geçmedi. Tüm kariyerini geçirdiği Bodrum formasını Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de giyerek geçen sezon finalde Süper Lig'in kapısından dönen 29 yaşındaki Celal, bu sezon ilk 6 haftayı boş geçti. Celal, iç sahadaki son Çorum FK, Bandırmaspor ve Manisa FK maçlarında ise birer kez ağları sarsıp takımının aldığı 3 galibiyetin en önemli mimarlarından oldu. Bodrum FK'da her lig kategorisinde gol atmayı başaran tecrübeli futbolcu geçen sezon 1'inci Lig'de 5 kez ağları sarsmıştı.

1'inciLig'deevindeki müthiş performansıyla Süper Lig yarışından kopmayan Bodrum FK'da takımın amatör ligde yer aldığı dönemden beri 12 sezondur kadroda yer alan forvet Celal Dumanlı, son 3 iç saha maçını boş geçmedi. Tüm kariyerini geçirdiği Bodrum formasını Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de giyerek geçen sezon finalde Süper Lig'in kapısından dönen 29 yaşındaki Celal, bu sezon ilk 6 haftayı boş geçti. Celal, iç sahadaki son Çorum FK, Bandırmaspor ve Manisa FK maçlarında ise birer kez ağları sarsıp takımının aldığı 3 galibiyetin en önemli mimarlarından oldu. Bodrum FK'da her lig kategorisinde gol atmayı başaran tecrübeli futbolcu geçen sezon 1'inci Lig'de 5 kez ağları sarsmıştı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,