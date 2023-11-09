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        Muğla'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı

        MUĞLA'nınMilas ilçesinde aynı yöne giden yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki Hüseyin Dursun (59) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:30
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        Muğla'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı
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        MUĞLA'nınMilas ilçesinde aynı yöne giden yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki Hüseyin Dursun (59) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Milas- Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum yönüne giden İbrahim A. yönetimindeki 31 HM 081 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden, sağ şeritten gelip kavşaktan dönüş yapmak için sola geçmeye çalıştığı öne sürülen 48 DC 747 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüjü aşıp, karşı yola geçti. Kazada otomobildeki Hüseyin Dursun hayatını kaybetti, Tuncay Taylan (73), Ünal Tolun (76) ve Ahmet Zeybek (69) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.  Yaralılar, ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolun'un durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otobüsün yedek şoför Selim Açıkgöz, "Otobüste 10 yolcu vardı. Sol şeritten ilerliyorduk. Otomobil sağ şeritten gelip, otobüsün önüne geçti. Bize fren yapmaya fırsat bırakmadı. İkimiz de aynı istikametten geliyorduk" dedi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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