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        Muğla'da PKK/YPG'li terörist yakalandı

        MUĞLA'da,terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu terörist Muhammet Elaziz (24) yakalandı. Gözaltına alınan Elaziz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:30
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        Muğla'da PKK/YPG'li terörist yakalandı
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        MUĞLA'da,terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu terörist Muhammet Elaziz (24) yakalandı. Gözaltına alınan Elaziz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG mensubu Muhammet Elaziz'in Ortaca ilçesinde ikamet ettiği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla şüpheli Elaziz, evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elaziz tutuklandı.

        Şüphelinin, 2017 yılında Suriye'de PKK/YPG silahlı terör örgütüne katıldığı, 2019 yılında yasal olmayan yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı, Mardin'den sonra Fethiye'ye geldiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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