Muğla'da PKK/YPG'li terörist yakalandı

MUĞLA'da,terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu terörist Muhammet Elaziz (24) yakalandı. Gözaltına alınan Elaziz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG mensubu Muhammet Elaziz'in Ortaca ilçesinde ikamet ettiği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla şüpheli Elaziz, evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elaziz tutuklandı.

Şüphelinin, 2017 yılında Suriye'de PKK/YPG silahlı terör örgütüne katıldığı, 2019 yılında yasal olmayan yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı, Mardin'den sonra Fethiye'ye geldiği belirlendi.

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