Bodrum'da 87 kaçak göçmen kurtarıldı, 51 kaçak göçmen yakalandı MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 51 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 68 kaçak göçmen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 kaçak göçmen de kurtarıldı.

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 51 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 68 kaçak göçmen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 kaçak göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 8 Kasım saat 08.25 ve 08.40'ta Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 68 kaçak göçmeni ve aynı tarihte saat 06.00'da motor arızası nedeniyle lastik botta sürüklenen 19 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler 8 Kasım tarihinde saat 06.00 ve 22.30'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Bodrum açıklarındaki 51 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.