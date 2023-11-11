Çağdaş Bodrum, Beşiktaş önünde
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Büyükçekmece'yi mağlup ederek 6 maçta 2'nci galibiyetini alan Çağdaş Bodrum Spor yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Siyah-beyazlı ekip ligde bu yıl oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
Giriş: 11.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:28
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Büyükçekmece'yi mağlup ederek 6 maçta 2'nci galibiyetini alan Çağdaş Bodrum Spor yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Siyah-beyazlı ekip ligde bu yıl oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla -
2023-11-11 10:18:25
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