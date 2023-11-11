Çağdaş Bodrum, Beşiktaş önünde Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Büyükçekmece'yi mağlup ederek 6 maçta 2'nci galibiyetini alan Çağdaş Bodrum Spor yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Siyah-beyazlı ekip ligde bu yıl oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Büyükçekmece'yi mağlup ederek 6 maçta 2'nci galibiyetini alan Çağdaş Bodrum Spor yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Siyah-beyazlı ekip ligde bu yıl oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

2023-11-11 10:18:25