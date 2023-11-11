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        Fethiyespor seriyi sürdürmek istiyor

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Taner Gülleri yönetiminde art arda 3 galibiyetle play-off yarışında iddialı konuma gelen, 6 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor yarın evinde Belediye Derincespor önünde seriyi sürdürmeye çalışacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te start alacak. Fethiyespor haftaya 17 puanla yedinci sırada başladı. Düşme hattında sondan ikinci sırada yer alan konuk ekibin ise 8 puanı var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:50
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        Fethiyespor seriyi sürdürmek istiyor
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Taner Gülleri yönetiminde art arda 3 galibiyetle play-off yarışında iddialı konuma gelen, 6 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor yarın evinde Belediye Derincespor önünde seriyi sürdürmeye çalışacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te start alacak. Fethiyespor haftaya 17 puanla yedinci sırada başladı. Düşme hattında sondan ikinci sırada yer alan konuk ekibin ise 8 puanı var.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

        2023-11-11 10:39:45

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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