Fethiyespor seriyi sürdürmek istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Taner Gülleri yönetiminde art arda 3 galibiyetle play-off yarışında iddialı konuma gelen, 6 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor yarın evinde Belediye Derincespor önünde seriyi sürdürmeye çalışacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te start alacak. Fethiyespor haftaya 17 puanla yedinci sırada başladı. Düşme hattında sondan ikinci sırada yer alan konuk ekibin ise 8 puanı var.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

2023-11-11 10:39:45

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