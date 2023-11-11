Yunan unsurlarının geri ittiği 45 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nınFethiyeilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botta 45 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Kasım'da saat 10.40'ta, Fethiye açıklarındaki lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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