Bodrum FK sonunu getiremiyor 1'inciLig'de ikinci yarının başında öne geçip ardından 10 kişi kaldığı deplasmanda uzatmada yediği golle Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK, dış sahada kan kaybetmeye devam etti. Deplasmandaki son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen yeşil-beyazlılar, bu periyotta sadece 2 puan topladı. Bodrum temsilcisi bu karşılaşmalarda son anlarda yediği gollerle 5 puan kaybetti. Altay deplasmanında 89'uncu dakikada kalesinde gol görüp 1-1'lik beraberliğe razı olan Bodrum FK, Boluspor deplasmanında 90+1'inci dakikada yediği golle rakibine 2-1 boyun eğdi. Son olarak Keçiörengücü önünde galibiyete çok yaklaşmasına rağmen 90+3'üncü dakikada rakibin golüne engel olamayan yeşil-beyazlı takım, bir kez daha 1 puana razı oldu. Bodrum ekibinde kırmızı kart gören Üzeyir'in yanı sıra kaleci Sousa sarı kart cezalısı durumuna düştü. Bu iki futbolcu milli maç arasından sonra iç sahada oynanacak Adanaspor müsabakasında görev yapamayacak.

1'inciLig'de ikinci yarının başında öne geçip ardından 10 kişi kaldığı deplasmanda uzatmada yediği golle Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK, dış sahada kan kaybetmeye devam etti. Deplasmandaki son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen yeşil-beyazlılar, bu periyotta sadece 2 puan topladı. Bodrum temsilcisi bu karşılaşmalarda son anlarda yediği gollerle 5 puan kaybetti. Altay deplasmanında 89'uncu dakikada kalesinde gol görüp 1-1'lik beraberliğe razı olan Bodrum FK, Boluspor deplasmanında 90+1'inci dakikada yediği golle rakibine 2-1 boyun eğdi. Son olarak Keçiörengücü önünde galibiyete çok yaklaşmasına rağmen 90+3'üncü dakikada rakibin golüne engel olamayan yeşil-beyazlı takım, bir kez daha 1 puana razı oldu. Bodrum ekibinde kırmızı kart gören Üzeyir'in yanı sıra kaleci Sousa sarı kart cezalısı durumuna düştü. Bu iki futbolcu milli maç arasından sonra iç sahada oynanacak Adanaspor müsabakasında görev yapamayacak.

İSMET TAŞDEMİR'DEN HAKEME ELEŞTİRİ

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın hakemi Ozan Ergün'ü eleştirdi. Taşdemir, "Hakemlerimizin sahada her şeyi, oyuncuları, otoriteyi koruması lazım. Sakatlanan oyuncumuzun durumunun çok ciddi olduğunu düşünüyoruz. Oyuncum sakatlandıktan sonra 'Hocam oyunu durdur' diyen tüm oyuncularıma sarı kart verdi. Sahada elinde sarı kartla dolaşan bir hakem vardı. Geçen sene de aynı takımla yaptığımız maça yine bu hakem verilmişti. İlginç" yorumu yaptı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,