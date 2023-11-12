Çağdaş Bodrum Spor - Beşiktaş Emlakjet: 82-90

SALON:Muğla Menteşe

HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Çağlar Özkan

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 22, Warren 10, Alibegovic 10, Moore 2, Johnson 10, Can Uğur, Fatih Cantitiz 4, Hakan Yapar 2, Ahmet Düverioğlu 22, Cavit Ege

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Hammonds 16, Needham 7, Mitchell 14, Egehan 6, Delgado 13, Mathews 8, Berk Uğurlu, Yiğit Arslan 14, Berkan Durmaz 4, Kerem Kuthan 4, Samet Yiğitoğlu 4

1'İNCİ PERİYOT: 18-34

İLK YARI: 38-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-71

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Çağdaş Bodrum Spor, evinde Beşiktaş Emlakjet'e mağlup olmaktan kurtulamadı: 82-90.

Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk periyoda kötü başlayıp 10 dakikalık bölümü 18-34 geride tamamlayan Bodrum ekibi, ardından mücadelenin kalan bölümünde güçlü rakibiyle başa baş bir oyun sergilese de salondan mağlubiyetle ayrıldı. Maçta ilk yarı 38-53, üçüncü periyot da 58-71 sonuçlandı. Beşiktaş maçı da 90-82 kazandı.

Ev sahibinde Artis ve Ahmet Düverioğlu 22'şer sayı üretti. Ligde 7 maçta 5'inci galibiyetini alan Beşiktaş'ta Hammonds 16, Mitchell ve Yiğit 14'er, Delgado 13 sayıyla oynadı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla - Cavit AKGÜN / MUĞLA,