Çağdaş Bodrum Spor - Beşiktaş Emlakjet: 82-90
SALON:Muğla Menteşe
HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Çağlar Özkan
ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 22, Warren 10, Alibegovic 10, Moore 2, Johnson 10, Can Uğur, Fatih Cantitiz 4, Hakan Yapar 2, Ahmet Düverioğlu 22, Cavit Ege
BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Hammonds 16, Needham 7, Mitchell 14, Egehan 6, Delgado 13, Mathews 8, Berk Uğurlu, Yiğit Arslan 14, Berkan Durmaz 4, Kerem Kuthan 4, Samet Yiğitoğlu 4
1'İNCİ PERİYOT: 18-34
İLK YARI: 38-53
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-71
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Çağdaş Bodrum Spor, evinde Beşiktaş Emlakjet'e mağlup olmaktan kurtulamadı: 82-90.
Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk periyoda kötü başlayıp 10 dakikalık bölümü 18-34 geride tamamlayan Bodrum ekibi, ardından mücadelenin kalan bölümünde güçlü rakibiyle başa baş bir oyun sergilese de salondan mağlubiyetle ayrıldı. Maçta ilk yarı 38-53, üçüncü periyot da 58-71 sonuçlandı. Beşiktaş maçı da 90-82 kazandı.
Ev sahibinde Artis ve Ahmet Düverioğlu 22'şer sayı üretti. Ligde 7 maçta 5'inci galibiyetini alan Beşiktaş'ta Hammonds 16, Mitchell ve Yiğit 14'er, Delgado 13 sayıyla oynadı.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla - Cavit AKGÜN / MUĞLA,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.