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        Fethiyespor - Belediye Derincespor: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:18
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        Fethiyespor - Belediye Derincespor: 1-2
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        STAT:Fethiye İlçe

        HAKEMLER: Hasan Kaçar, Tuncay Ercan, Enes Biroğlu

        FETHİYESPOR: Enes - Şahan, Işık Kaan, Rıdvan, İlyas, Abdullah (Dk. 80 Mert), Berat (Dk. 86 Berkay), Ramazan, Selçuk (Dk. 65 Selim), Ali Ceylan (Dk. 65 Nurettin), Murat Yılmaz (Dk. 80 Özcan)

        BELEDİYE DERİNCESPOR: Hüseyin - Alperen, Volkan, Erman, Canberk Ömer, Oğuz, Alaattin Hamza (Dk. 82 Tuğkan), Ünal Emre (Dk. 90 Eren), Erdi Can (Dk. 82 Murat Arda), Taha (Dk. 59 Okan), Mehmet Akyüz

        GOLLER: Dk. 23 Ramazan (Fethiyespor), Dk. 76 Ünal Emre, Dk. 90+5 Mehmet Akyüz (P) (Belediye Derincespor)

        SARI KARTLAR: Ünal Emre, Alaattin Hamza (Belediye Derincespor), Ali Ceylan, Alperen, Nurettin (Fethiyespor)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Taner Gülleri yönetiminde art arda 3 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan Fethiyespor, evinde ilk yarısını önde kapattığı maçta Belediye Derincespor'a uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü penaltı golüyle 2-1 mağlup oldu.

        Fethiye İlçe Stadı'nda ev sahibinin 23'üncü dakikada Ramazan'la bulduğu gole Belediye Derincespor, 76'ncı dakikada Ünal Emre ve 90+5'inci dakikada penaltıdan Mehmet Akyüz'le yanıt verdi. Fethiyespor bu skorla 17 puanda kalarak yarışta yara aldı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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