Fethiyespor - Belediye Derincespor: 1-2

STAT:Fethiye İlçe

HAKEMLER: Hasan Kaçar, Tuncay Ercan, Enes Biroğlu

FETHİYESPOR: Enes - Şahan, Işık Kaan, Rıdvan, İlyas, Abdullah (Dk. 80 Mert), Berat (Dk. 86 Berkay), Ramazan, Selçuk (Dk. 65 Selim), Ali Ceylan (Dk. 65 Nurettin), Murat Yılmaz (Dk. 80 Özcan)

BELEDİYE DERİNCESPOR: Hüseyin - Alperen, Volkan, Erman, Canberk Ömer, Oğuz, Alaattin Hamza (Dk. 82 Tuğkan), Ünal Emre (Dk. 90 Eren), Erdi Can (Dk. 82 Murat Arda), Taha (Dk. 59 Okan), Mehmet Akyüz

GOLLER: Dk. 23 Ramazan (Fethiyespor), Dk. 76 Ünal Emre, Dk. 90+5 Mehmet Akyüz (P) (Belediye Derincespor)

SARI KARTLAR: Ünal Emre, Alaattin Hamza (Belediye Derincespor), Ali Ceylan, Alperen, Nurettin (Fethiyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Taner Gülleri yönetiminde art arda 3 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan Fethiyespor, evinde ilk yarısını önde kapattığı maçta Belediye Derincespor'a uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü penaltı golüyle 2-1 mağlup oldu.

Fethiye İlçe Stadı'nda ev sahibinin 23'üncü dakikada Ramazan'la bulduğu gole Belediye Derincespor, 76'ncı dakikada Ünal Emre ve 90+5'inci dakikada penaltıdan Mehmet Akyüz'le yanıt verdi. Fethiyespor bu skorla 17 puanda kalarak yarışta yara aldı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

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