Mermer fabrikasında iş kazası; 1 ölü
MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde, çalıştığı mermer fabrikasında makineyle kesim yaparken başına mermer blok düşen Ozan Durmuş (24), hayatını kaybetti.
MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde, çalıştığı mermer fabrikasında makineyle kesim yaparken başına mermer blok düşen Ozan Durmuş (24), hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Menteşe'nin Paşapınarı Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında meydana geldi. Ozan Durmuş, çalıştığı fabrikada katrak makinesi ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düştü. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Durmuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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