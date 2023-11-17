Bodrum Göçmen Koordinasyon Merkezi'nde gerginlik
MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, göçmen koordinasyon merkezinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile gerginlik büyümeden sona erdi.
MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, göçmen koordinasyon merkezinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile gerginlik büyümeden sona erdi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Bodrum Göçmen Koordinasyon Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre merkezde bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine merkeze, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay büyümeden sonlandırıldı. Tartışma sırasında bir göçmen ise kısa süreli baygınlık geçirdi. Ekiplerin olay yerinde müdahale ettiği göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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