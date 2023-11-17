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        Bodrum Göçmen Koordinasyon Merkezi'nde gerginlik

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, göçmen koordinasyon merkezinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile gerginlik büyümeden sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:20
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        Bodrum Göçmen Koordinasyon Merkezi'nde gerginlik
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, göçmen koordinasyon merkezinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile gerginlik büyümeden sona erdi.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Bodrum Göçmen Koordinasyon Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre merkezde bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine merkeze, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay büyümeden sonlandırıldı. Tartışma sırasında bir göçmen ise kısa süreli baygınlık geçirdi. Ekiplerin olay yerinde müdahale ettiği göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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