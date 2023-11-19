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        Bodrum'da kazada yaralanan belediye personeli, 22 gün sonra hayatını kaybetti

        MUĞLA'da devrilenmidibüseotomobilin çarptığı kazada yaralanan Bodrum Belediyesi personeli şoför Hasan Özsezgin (54), tedavi gördüğü hastanede 22 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:10
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        Bodrum'da kazada yaralanan belediye personeli, 22 gün sonra hayatını kaybetti
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        MUĞLA'da devrilenmidibüseotomobilin çarptığı kazada yaralanan Bodrum Belediyesi personeli şoför Hasan Özsezgin (54), tedavi gördüğü hastanede 22 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaza, 28 Ekim´de sabah saatlerinde Bodrum ilçesi Gümbet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Konacık Jandarma Kavşağı'ndan Gümbet Kavşağı yönüne giden Hasan Özsezgin yönetimindeki 48 VR 154 plakalı Bodrum Belediyesi'ne ait servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüjü aşan midibüs, karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada Erkan A. yönetimindeki 48 AJG 471 plakalı otomobil, midibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Erkan A., yanındaki eşi Aysel A. ve oğlu Ayaz A. (4) ile midibüs şoförü Hasan Özsezgin yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Midibüste sıkışan sürücü Özsezgin, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        BELEDİYE BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

        Erkan A., yanındaki eşi Aysel A. ve oğlu Ayaz A. tedavilerinin ardından taburcu edilirken; Özsezgin, tedavi gördüğü hastanede 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından "Değerli Bodrumlular, merhaba. Kısa bir süre önce geçirdiği talihsiz kazada ağır yaralanan Hasan Özsezgin kardeşimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki bugün, aramızdan ayrıldı. Belediyemizin kıymetli çalışanlarından olan Hasan kardeşimize Allah'tan rahmet, Ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımı yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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