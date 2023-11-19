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        İşe gitmek için evden çıkan Emin'den haber yok

        MUĞLA'dadün işegideceğini söyleyip, bir daha haber alınamayan Emin Can Şahan'ı (17), bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:50
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        İşe gitmek için evden çıkan Emin'den haber yok
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        MUĞLA'dadün işegideceğini söyleyip, bir daha haber alınamayan Emin Can Şahan'ı (17), bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Emin Can Şahan, dün sabah Menteşe ilçesindeki evinden çalıştığı berber dükkanına gitmek üzere ayrıldı. Şahan'ın gelmemesi üzerine berber salonu işletmecisi Ramazan Altay, aileye haber verdi. Çevrede arama yapan yakınları, daha sonra kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri, Şahan'ın bulunması için arama çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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