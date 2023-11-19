İşe gitmek için evden çıkan Emin'den haber yok(2)
BODRUM´DABULUNDU
Muğla'dadün işe gitmek üzere evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Emin Can Şahan (17), Bodrum´da bulundu. Ekipler tarafından polis merkezine getirilen Şahan, ailesine teslim edildi.
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