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        Yunan unsurların geri ittiği 66 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nınFethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik botlarda geri itilen 66 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:00
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        Yunan unsurların geri ittiği 66 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nınFethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik botlarda geri itilen 66 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Kasım saat 09.10 ve saat 09.40'ta, Fethiye açıklarındaki 2 lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 66 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        DHA-Genel - Türkiye-Muğla / Fethiye - Cavit AKGÜN

        2023-11-20 10:56:35

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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