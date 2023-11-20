Yunan unsurların geri ittiği 66 kaçak göçmen kurtarıldı
MUĞLA'nınFethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik botlarda geri itilen 66 kaçak göçmen kurtarıldı.
MUĞLA'nınFethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik botlarda geri itilen 66 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Kasım saat 09.10 ve saat 09.40'ta, Fethiye açıklarındaki 2 lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 66 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
DHA-Genel - Türkiye-Muğla / Fethiye - Cavit AKGÜN
2023-11-20 10:56:35
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