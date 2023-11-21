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        Yalıkavakspor gururlu

        Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3'üncü turunda son İtalya şampiyonu ve liginin lideri olan SSV Brixen Sudtirol'u elemeyi başaran Yalıkavakspor gururlu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:08
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        Yalıkavakspor gururlu
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        Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3'üncü turunda son İtalya şampiyonu ve liginin lideri olan SSV Brixen Sudtirol'u elemeyi başaran Yalıkavakspor gururlu.

        Kulüp Başkanı Mehmet Esen, İtalyan Sudtirol'u iki maçta da yendiklerini belirterek, "Kızlarımız iki maçı da kayıpsız geçti, onlarla gurur duyuyoruz. Bodrum halkının verdiği desteğin de mutluluğunu yaşıyoruz. Son 16'ya adımızı yazdırdık. Diğer maçlarda da bütünleşip yolumuza devam etmek istiyoruz. Kızlarımız 2023 yılında hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı kazandı. Avrupa'da da kazanıp bir kez daha Bodrum'un gururu olmayı başardılar. Oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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