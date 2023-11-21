Denizde farkındalık için 'Kadına el kalkamaz' pankartı açtılar

MUĞLA'nınBodrumilçesinde, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında botlarla denize açılanlar, 'Kadına el kalkamaz' ve 'KADES' yazılı pankartlar açtı.

'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı, Bodrum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Gençlik Merkezi öncülüğünde Bitez Sahili'nde farkındalık etkinliği yapıldı. Bölge halkına Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtan el broşürleri dağıtıldı. Etkinlik kapsamında ekipler botlarla denize açılarak, 'Kadına el kalkamaz' ve 'KADES' yazılı pankartlar açtı. Halka mandalina dağıtılan etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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