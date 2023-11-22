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        Yalıkavak'ın Avrupa'daki rakibi Yeni Mahalle oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:38
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        Yalıkavak'ın Avrupa'daki rakibi Yeni Mahalle oldu
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        EHFKadınlarHentbol Avrupa Kupası Son 16 Turu'nda iki Türk temsilcisi eşleşti. 3'üncü Tur karşılaşmalarını geçen Yalıkavak ve Yeni Mahalle Belediyesi birbirlerine rakip oldu. Avusturya'nın Viyana kentindeki EHF genel merkezinde gerçekleştirilen kurada eşleyen temsilcilerimiz ilk maçı 13 ya da 14 Ocak'ta oynayacak. Rövanş müsabakası ise 20 ya da 21 Ocak'ta oynanacak. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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