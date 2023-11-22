Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK evindeki seriyi sürdürmek istiyor

        Bodrumspor, cumartesi günü konuk edeceği Adanaspor karşısında galip gelerek iç sahadaki başarılı çizgisini korumak istiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK evindeki seriyi sürdürmek istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bodrumspor, cumartesi günü konuk edeceği Adanaspor karşısında galip gelerek iç sahadaki başarılı çizgisini korumak istiyor.

        1'inci Lig'de deplasmanda puan kayıpları yaşamasına rağmen evinde 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, Adanaspor'u da dize getirmesi halinde evinde 5'te 5 yapacak. Bodrum temsilcisinde cezalı Üzeyir ve kaleci Sousa ile sezonu kapatan Eren forma giyemeyecek. Tedavileri süren Cenk, Omar ve Pedro'nun durumları maç günü netlik kazanacak. Ligde 21 puanla 5'inci sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, 12 puanı bulunan 13'üncü sıradaki Adanaspor'u yenerek ilk 7'deki yerini korumayı hedefliyor.

        TAŞDEMİR: EKSİKLERİN YERİNİ DOLDURABİLECEK ARKADAŞLARIMIZ VAR

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir lige verilen milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyerek, "Eksiğimiz çok ama dönem dönem bunlar olacaktır. Kadromuz 25 kişi, eksiklerin yerini doldurabilecek arkadaşlarımız var. Maç eksiği olan oyuncuların hata yapma oranı yüksek olabilir ama biz de onlara göğüs gereceğiz. İyi olmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi.

        Teknik direktör değişikliğine giden Adanaspor'un son 2 maçını kaybetmesine rağmen iyi bir oyun sergilediğini ifade eden İsmet Taşdemir, "Zor ve iyi bir rakiple karşılaşacağız. Biz oyun odaklı futbolumuzu bu maçta da sürdürmeye çalışacağız" diye konuştu.

        KALECİ BAHRİ CAN GÖREVE HAZIR

        Bodrum FK'da cezalı Sousa'nın yokluğunda eldivenleri devralması beklenen kaleci Bahri Can Tosun, "Maça iyi hazırlandık. Milli takım arasına iyi girdik. Çalışmalara devam ediyoruz. Güzel işler yapacağımı düşünüyorum. Bu maçta kaleyi ben koruyacağım ve çok heyecanlıyım. Güzel bir maç olacak. Adanaspor iyi bir takım ve bizi zorlayacağını düşünüyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - İsmet Taşdemir röp.

        - Bahri Can Tosun röp.

        - Antrenman genel ve detay görüntü

        KJ: Haber-Kamera: Fırat AKAY / BODRUM,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        4 günlük ateşkes sonrası Biden yönetiminde yeni endişe
        4 günlük ateşkes sonrası Biden yönetiminde yeni endişe
        "İzmir'de kordon her yıl 1 santim çöküyor!"
        "İzmir'de kordon her yıl 1 santim çöküyor!"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Ağız ve diş sağlığında sınıfta kaldık!
        Ağız ve diş sağlığında sınıfta kaldık!
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        Ogün Samast ile ilgili yeni davada flaş gelişme!
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi

        Benzer Haberler

        Yalıkavak'ın Avrupa'daki rakibi Yeni Mahalle oldu
        Yalıkavak'ın Avrupa'daki rakibi Yeni Mahalle oldu
        Marmaris'te görüntüleme cihazıyla yeri tespit edilen kediyi AKUT kurtardı
        Marmaris'te görüntüleme cihazıyla yeri tespit edilen kediyi AKUT kurtardı
        AK Parti MKYK Üyesi Gökcan, Fethiye'de partililerle buluştu
        AK Parti MKYK Üyesi Gökcan, Fethiye'de partililerle buluştu
        Bodrum'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da bir kişi, çift sürdüğü tarlada ölü bulundu
        Muğla'da bir kişi, çift sürdüğü tarlada ölü bulundu
        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 316 gün sonra öldü
        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 316 gün sonra öldü