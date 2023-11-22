Bodrum'da 38 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nınBodrumilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Kasım'da saat 21.40 ve 22.15 sıralarında Bodrum açıklarında fiber tekne ile lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 38 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.