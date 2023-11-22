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        Bodrum'da restoran yangını

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiyenin çalışması ile söndürüldü; mekan kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:00
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        Bodrum'da restoran yangını
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiyenin çalışması ile söndürüldü; mekan kullanılamaz hale geldi.

        Turgutreis Bahçelievler Mahallesi Turgutreis- Gümüşlük yolu üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm restoranı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saat süren çalışma ile alevleri söndürdü. Restoran kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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