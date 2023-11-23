Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı, 34 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 34 kaçak göçmeni yakaladı, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni de kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı, 34 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 34 kaçak göçmeni yakaladı, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni de kurtardı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 21 Kasım saat 04.50'de Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 34 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 05.40'ta Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni kurtarıp, kıyıya çıkarıldı. Yakalanan ve kurtarılan toplam 64 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Ortalığı savaş alanına çevirdi, jant üzerinde kaçmaya çalıştı!
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        Eski ABD Dışişleri yetkilisi gözaltına alındı
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        13 günlük yağışın ardından... Barajlardan haber var!
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        515 gram doğdu! Güzel haber 98 gün sonra geldi
        515 gram doğdu! Güzel haber 98 gün sonra geldi
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Bodrum'da dibi gören barajlardaki su seviyesi yükseldi
        Bodrum'da dibi gören barajlardaki su seviyesi yükseldi
        Bodrum mandalinasında bu yıl rekolte düştü
        Bodrum mandalinasında bu yıl rekolte düştü
        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 göçmen yakalandı
        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti
        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti
        Muğla'da servis minibüsü devrildi, 9 öğrenci yaralandı
        Muğla'da servis minibüsü devrildi, 9 öğrenci yaralandı
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Vali Akbıyık'ı ziyaret etti
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Vali Akbıyık'ı ziyaret etti