Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı, 34 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 34 kaçak göçmeni yakaladı, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni de kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 21 Kasım saat 04.50'de Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 34 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 05.40'ta Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni kurtarıp, kıyıya çıkarıldı. Yakalanan ve kurtarılan toplam 64 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.