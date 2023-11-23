Çağdaş Bodrum Spor'da Ender Arslan takımdan memnun BasketbolSüper Ligi'nde son olarak deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya yenilerek 8 maç sonunda 2 galibiyette kalan Çağdaş Bodrum Spor, cumartesi günü evinde oynayacağı Bahçeşehir Koleji maçına odaklandı. Bitez Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren Bodrum ekibinde oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getiren başantrenör Ender Arslan, "Tabii ki Karşıyaka ligin en zor deplasmanlarından birisi ama hafta içi iyi hazırlanmıştık. Zaten onu sahaya da yansıttık. Açıkçası Beşiktaş maçının ikinci yarısını da çok iyi oynadık. Hakikaten zor bir fikstür oynuyoruz ama takım kesinlikle pes etmiyor, çok iyi mücadele ediyor. Dönem dönem hatalarımız oluyor ama genel anlamda her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz" dedi.

BasketbolSüper Ligi'nde son olarak deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya yenilerek 8 maç sonunda 2 galibiyette kalan Çağdaş Bodrum Spor, cumartesi günü evinde oynayacağı Bahçeşehir Koleji maçına odaklandı. Bitez Spor Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren Bodrum ekibinde oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getiren başantrenör Ender Arslan, "Tabii ki Karşıyaka ligin en zor deplasmanlarından birisi ama hafta içi iyi hazırlanmıştık. Zaten onu sahaya da yansıttık. Açıkçası Beşiktaş maçının ikinci yarısını da çok iyi oynadık. Hakikaten zor bir fikstür oynuyoruz ama takım kesinlikle pes etmiyor, çok iyi mücadele ediyor. Dönem dönem hatalarımız oluyor ama genel anlamda her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz" dedi.

"İÇ SAHADA OYNADIĞIMIZ BÜTÜN MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Kazanabilmemiz daha mümkün olan maçlar da geliyor" diyen Ender Arslan, "Bu hafta Bahçeşehir ile oynayacağız. İç sahada oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Bahçeşehir de ligin hakikaten önemli yatırım yapan ciddi bütçeli takımlarından biri ama hazır olacağız. Cumartesi günü seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz. Zaman zaman maç içinde inişler çıkışlar olabiliyor. En üst seviyedeki oyuncularda bile bunlara rastlayabiliyoruz. Önemli olan niyet. Mücadele kısmında bütün oyuncularımdan son derece memnunum" diye konuştu.

WARREN: HEDEF PLAY-OFF

Çağdaş Bodrum Spor'un ABD'li oyun kurucusu Chris Warren, "Bodrum'u seviyorum. Koç olsun, staff olsun diğer arkadaşlar olsun, taraftar olsun. Beni de sevdiklerinin farkındayım. Yolda gördüklerinde selamlaşıyoruz. Bodrum güzel yer. 15, 16 takımda oynadım daha önce. Süper Lig'de de oynadım. Her maç üzerine koyarak devam ediyoruz. Daha iyi olduğumuz günler yakın. Şu an bir şey söylemek için erken ama hedefimizi Play-Off olarak koyduk. Şimdi bir şey söylemek zor ama 30'uncu maçtan sonra Play-Off'ta olacağımıza inanıyoruz. Bu hafta ev sahibiyiz, avantajımız fazla. Biz de bunu kullanacağız. Bahçeşehir zor takım ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Başantrenör Ender Arslan'ın açıklamaları

- Chris Warren'in açıklamaları

- Antrenmandan detay görüntüleri

DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

2023-11-23 11:21:27