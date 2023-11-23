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        Yalıkavak'ta milli sevinç

         AvrupaHentbolFederasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası'nda Son 16 Turu'nda Yenimahalle Belediyesi ile eşleşen Yalıkavak'tan 5 hentbolcu A Milli Takım'a seçilirken, 2 oyuncu da A2 Milli Takımı'na davet edildi. A Milli Takım, EHF EURO 2024 eleme maçları öncesi Ankara'da kasım ayı sonuna kadar Tunus Milli Takımı ile 1-6 Aralık'ta ise Slovakya Milli Takımı ile ikili kamp çalışması yürütecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:15
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        Yalıkavak'ta milli sevinç
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         AvrupaHentbolFederasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası'nda Son 16 Turu'nda Yenimahalle Belediyesi ile eşleşen Yalıkavak'tan 5 hentbolcu A Milli Takım'a seçilirken, 2 oyuncu da A2 Milli Takımı'na davet edildi. A Milli Takım, EHF EURO 2024 eleme maçları öncesi Ankara'da kasım ayı sonuna kadar Tunus Milli Takımı ile 1-6 Aralık'ta ise Slovakya Milli Takımı ile ikili kamp çalışması yürütecek.

        Yalıkavak'tan A Milli Takım'a Kübra Sarıkaya, Ece Sözmen, Edanur Burhan, Yasemin Özgür ve Tuana Akman katılırken, Sude Karademir ve Gözde Seven ise A2 Milli Takımı oluşumu için 6-12 Aralık'ta yine Ankara'da gerçekleşecek tarama kampına dahil edildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla -

        2023-11-23 13:03:04

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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