Fethiyespor evinde oynayacak

TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta lider Amed Sportif deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Fethiyespor yarın evinde Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Can Cengiz düdük çalacak. Orta sıralarda yer alan Fethiyespor'da Teknik Direktör Taner Gülleri, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Maça iyi hazırlandık, galip geleceğimize inanıyoruz" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

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