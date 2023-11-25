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        Fethiyespor evinde oynayacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:58
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        Fethiyespor evinde oynayacak
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta lider Amed Sportif deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Fethiyespor yarın evinde Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Can Cengiz düdük çalacak. Orta sıralarda yer alan Fethiyespor'da Teknik Direktör Taner Gülleri, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Maça iyi hazırlandık, galip geleceğimize inanıyoruz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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