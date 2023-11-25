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        Bodrum Futbol Kulübü - Adanaspor: 0-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:40
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        Bodrum Futbol Kulübü - Adanaspor: 0-1
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        STAT:Bodrumİlçe 

        BODRUM FK: Bahri Can - Celustka, Süleyman (Dk.60 Omar Imeri), Samet (Dk.85 Erkan), Kenan, Musah Mohammed, Ali, Gökdeniz (Dk. 60 Haqi Osman), Celal, Cenk (Dk.85 Adem), Burak (Dk.69 Aldair)

        ADANASPOR: Ahmet - Kubilay, Metehan (Dk.81 Harun), Oberlin (Dk.81 Eric Ayuk), Hakkı (Dk.46 Diakite), Lukaku (Dk.90+2 Hüseyin), Fatih, Evren, Dabo (Dk.90+5 Mutlu), Ferhat, Vitoria

        GOL: Dk.75 Oberlin (Adanaspor)

        SARI KARTLAR: Ferhat, Metehan, Harun (Adanaspor), Celal, Musah Mohammed (Bodrum FK)

        1'inci Lig'de milli araya 21 puanla 5'inci sırada giren Bodrum Futbol Kulübü, 13'üncü hafta müsabakasında evinde Adanaspor'a 1-0 yenilerek yarışta avantaj kaybetti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 75'inci dakikasında sahneye çıkan Oberlin, konuk Adanaspor'u 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Adanaspor galibiyete uzanan taraf oldu. Bu sonuçla 21 puanda kalan Bodrum FK, bu sezon evindeki ilk yenilgisini alırken, Adanaspor ise puanını 15'e yükseltti.

        13´üncü dakikada etkili gelen Bodrum FK´da Kenan´ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

        72´nci dakikada ceza sahası içinde Diakite´nin sert vuruşunda kaleci Bahri Can topu uzaklaştırdı.

        74´üncü dakikada etkili gelen Adanaspor´da Diakite´nin ceza sahasına yaptığı ortada Oberlin´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak gol ilk başta ofsayt gerekçesiyle geçerli olmadı ve hakem VAR´a gitti. 

        75´inci dakikada VAR incelemesi sonrası Oberlin´in kafa vuruşunda gol geçerli sayıldı: 0-1.   

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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