Bodrum Futbol Kulübü - Adanaspor: 0-1

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BODRUM FK: Bahri Can - Celustka, Süleyman (Dk.60 Omar Imeri), Samet (Dk.85 Erkan), Kenan, Musah Mohammed, Ali, Gökdeniz (Dk. 60 Haqi Osman), Celal, Cenk (Dk.85 Adem), Burak (Dk.69 Aldair)

ADANASPOR: Ahmet - Kubilay, Metehan (Dk.81 Harun), Oberlin (Dk.81 Eric Ayuk), Hakkı (Dk.46 Diakite), Lukaku (Dk.90+2 Hüseyin), Fatih, Evren, Dabo (Dk.90+5 Mutlu), Ferhat, Vitoria

GOL: Dk.75 Oberlin (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Ferhat, Metehan, Harun (Adanaspor), Celal, Musah Mohammed (Bodrum FK)

1'inci Lig'de milli araya 21 puanla 5'inci sırada giren Bodrum Futbol Kulübü, 13'üncü hafta müsabakasında evinde Adanaspor'a 1-0 yenilerek yarışta avantaj kaybetti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 75'inci dakikasında sahneye çıkan Oberlin, konuk Adanaspor'u 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Adanaspor galibiyete uzanan taraf oldu. Bu sonuçla 21 puanda kalan Bodrum FK, bu sezon evindeki ilk yenilgisini alırken, Adanaspor ise puanını 15'e yükseltti.

13´üncü dakikada etkili gelen Bodrum FK´da Kenan´ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

72´nci dakikada ceza sahası içinde Diakite´nin sert vuruşunda kaleci Bahri Can topu uzaklaştırdı.

74´üncü dakikada etkili gelen Adanaspor´da Diakite´nin ceza sahasına yaptığı ortada Oberlin´in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak gol ilk başta ofsayt gerekçesiyle geçerli olmadı ve hakem VAR´a gitti.

75´inci dakikada VAR incelemesi sonrası Oberlin´in kafa vuruşunda gol geçerli sayıldı: 0-1.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,