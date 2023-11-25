16 yaşındaki anne katili: Bıçakla bileğini keserek 'senin kanını alacağım' deyip, öldürdüm MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, annesi Figen Bezmez'i (47), çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Doğukan D. (16) polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doğukan D.'nin, kan bağışının ardından kendisinde D vitamini eksikliği olduğunu öğrendiğini, bundan da bağışta bulunmasını istediğini ileri sürdüğü annesini sorumlu tuttuğunu belirtip, "Telefonda, 'Bende geleceğim bıçakla bileğini keserek senin kanını alacağım' dedikten sonra, öldürdüm" dediği öğrenildi.

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, annesi Figen Bezmez'i (47), çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Doğukan D. (16) polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doğukan D.'nin, kan bağışının ardından kendisinde D vitamini eksikliği olduğunu öğrendiğini, bundan da bağışta bulunmasını istediğini ileri sürdüğü annesini sorumlu tuttuğunu belirtip, "Telefonda, 'Bende geleceğim bıçakla bileğini keserek senin kanını alacağım' dedikten sonra, öldürdüm" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta meydana geldi. Figen Bezmez, iddiaya göre boşandığı eşinden olan oğlu Doğukan D.'yi görmek için oturduğu eve gitti. Ancak o an oğlunu evde bulamadı. İddiaya göre bir süre sonra eve gelen oğluyla aralarında tartışma çıktı. Kapıyı kilitleyen Doğukan D., bıçakla annesine saldırdı. Kaçma çabaları sonuç vermeyen Figen Bezmez, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Kısa süre sonra güçlükle ayağa kalkan Bezmez, kilitli kapıyı açarak dışarı çıkıp, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bezmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Bezmez'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Annesini öldüren Doğukan D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ve tanık beyanlarında, Doğukan D.´nin dün kan bağışında bulunduğu öğrenildi. İddiaya göre kendisinde D vitamini eksikliği olduğunu öğrenen Doğukan D., bu durumun kan vermesinden kaynaklandığı düşüncesiyle annesini telefonla arayıp, "D vitamin eksikliğim varmış kanımı aldılar bende geleceğim bıçakla bileğini keserek senin kanını alacağım" dedikten sonra da annesini öldürdüğü belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğukan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doğukan D.'ye cezaevine götürülmek üzere polis aracına bindirilirken babası eşlik etti.