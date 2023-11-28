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        Başına mermer blok düşen işçi öldü, işletme sorumlusu, 'Kusurum yok' dedi

        MUĞLA'daçalıştığı fabrikada makine ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düşen Ozan Durmuş'un (24) ölümüne ilişkin tutuklanan işletme sorumlusu Memduh Gençdoğan (48), savcılık ifadesinde, "Saha güvenliği ve işçi güvenliği konularında üretim müdürü olan İsmet Ç. sorumludur. Kusurum olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:40
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        Başına mermer blok düşen işçi öldü, işletme sorumlusu, 'Kusurum yok' dedi
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        MUĞLA'daçalıştığı fabrikada makine ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düşen Ozan Durmuş'un (24) ölümüne ilişkin tutuklanan işletme sorumlusu Memduh Gençdoğan (48), savcılık ifadesinde, "Saha güvenliği ve işçi güvenliği konularında üretim müdürü olan İsmet Ç. sorumludur. Kusurum olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum" dedi.

        Olay, 14 Kasım'da saat 11.00 sıralarında Menteşe ilçesi Paşapınarı Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında meydana geldi. Ozan Durmuş, çalıştığı fabrikada katrak makinesi ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düştü. Durmuş, olay yerinde hayatını kaybetti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın işletme sorumlusu Memduh Gençdoğan, üretim müdürü İsmet Ç., iş sağlığı uzmanı Murat S., kesim alanı sorumlusu Hüseyin Y. ve İsmail B., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Memduh Gençdoğan, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

        'BENİM SORUMLULUĞUM YOK'

        Gençdoğan'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. İfadesinde, şirketin sadece idari işlerinden sorumlu olduğunu anlatan Memduh Gençdoğan, "İşçi alımlarında onayım olsa da alımları üretim müdürü İsmet Ç. yapmaktadır. İşe alımlarda işçi dosyasında sabıka durumu ile ilgili herhangi bir sıkıntı varsa, Afyonkarahisar'daki merkeze bu durumu bildiriyorum. Bunun dışında alınan işçilerin dosyalarında ne olduğunu, eğitimlerinin ne olduğunu incelemiyorum. Böyle bir sorumluluğum yok. Bunlar ile başka personel arkadaşlar ilgileniyor. Personel alım denetimini İsmet Ç. yapıyor. İsmet alım yaparken Ozan'ın mermer teknikerliğinde okuduğunu söyledi. Zorunlu eğitim alıp, almadığını bilmiyorum. Sahada da işçilerin alınan güvenlik tedbirlerinin uygulayıp, uygulamadığını İsmet Ç. denetliyor. Bu konuda da benim sorumluluğum yok. Daha çok idari ve finansal işlerden sorumlu müdürüm. Saha güvenliği ve işçi güvenliği konularında üretim müdürü olan İsmet Ç., sorumludur. Kusurum olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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