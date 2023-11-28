Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Başına mermer blok düşen işçi öldü, işletme sorumlusu, 'Kusurum yok' dedi

        MUĞLA'daçalıştığı fabrikada makine ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düşen Ozan Durmuş'un (24) ölümüne ilişkin tutuklanan işletme sorumlusu Memduh Gençdoğan (48), savcılık ifadesinde, "Saha güvenliği ve işçi güvenliği konularında üretim müdürü olan İsmet Ç. sorumludur. Kusurum olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başına mermer blok düşen işçi öldü, işletme sorumlusu, 'Kusurum yok' dedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'daçalıştığı fabrikada makine ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düşen Ozan Durmuş'un (24) ölümüne ilişkin tutuklanan işletme sorumlusu Memduh Gençdoğan (48), savcılık ifadesinde, "Saha güvenliği ve işçi güvenliği konularında üretim müdürü olan İsmet Ç. sorumludur. Kusurum olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum" dedi.

        Olay, 14 Kasım'da saat 11.00 sıralarında Menteşe ilçesi Paşapınarı Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında meydana geldi. Ozan Durmuş, çalıştığı fabrikada katrak makinesi ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düştü. Durmuş, olay yerinde hayatını kaybetti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın işletme sorumlusu Memduh Gençdoğan, üretim müdürü İsmet Ç., iş sağlığı uzmanı Murat S., kesim alanı sorumlusu Hüseyin Y. ve İsmail B., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Memduh Gençdoğan, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

        'BENİM SORUMLULUĞUM YOK'

        Gençdoğan'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. İfadesinde, şirketin sadece idari işlerinden sorumlu olduğunu anlatan Memduh Gençdoğan, "İşçi alımlarında onayım olsa da alımları üretim müdürü İsmet Ç. yapmaktadır. İşe alımlarda işçi dosyasında sabıka durumu ile ilgili herhangi bir sıkıntı varsa, Afyonkarahisar'daki merkeze bu durumu bildiriyorum. Bunun dışında alınan işçilerin dosyalarında ne olduğunu, eğitimlerinin ne olduğunu incelemiyorum. Böyle bir sorumluluğum yok. Bunlar ile başka personel arkadaşlar ilgileniyor. Personel alım denetimini İsmet Ç. yapıyor. İsmet alım yaparken Ozan'ın mermer teknikerliğinde okuduğunu söyledi. Zorunlu eğitim alıp, almadığını bilmiyorum. Sahada da işçilerin alınan güvenlik tedbirlerinin uygulayıp, uygulamadığını İsmet Ç. denetliyor. Bu konuda da benim sorumluluğum yok. Daha çok idari ve finansal işlerden sorumlu müdürüm. Saha güvenliği ve işçi güvenliği konularında üretim müdürü olan İsmet Ç., sorumludur. Kusurum olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5 yaşındaki Eymen'i katletmişlerdi! Anne ve sevgilisiyle ilgili son karar!
        5 yaşındaki Eymen'i katletmişlerdi! Anne ve sevgilisiyle ilgili son karar!
        Kayıp Malezya uçağı davasında yeni gelişme
        Kayıp Malezya uçağı davasında yeni gelişme
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede
        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"

        Benzer Haberler

        Bodrum FK'da Eren ameliyat oldu
        Bodrum FK'da Eren ameliyat oldu
        Başına mermer blok düşen işçi öldü, işletme sorumlusu, 'Kusurum yok' dedi
        Başına mermer blok düşen işçi öldü, işletme sorumlusu, 'Kusurum yok' dedi
        Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı, o anlar ka...
        Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı, o anlar ka...
        Bodrum'da 3 sokak köpeği kamyonetle götürüldü; o anlar kamerada
        Bodrum'da 3 sokak köpeği kamyonetle götürüldü; o anlar kamerada
        Bodrum´da biri sahilde diğeri denizde 2 erkek cesedi bulundu
        Bodrum´da biri sahilde diğeri denizde 2 erkek cesedi bulundu
        Bodrum'da sahilde ve denizde 2 ceset bulundu
        Bodrum'da sahilde ve denizde 2 ceset bulundu