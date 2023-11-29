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        Cesetleri çarşafa sarılı bulunan Rus anne ile kızını eski eş öldürmüş

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış bulunan cesetlerin Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'ya (15) ait olduğu kesinleşti. Anne ve kızını, Irina Dvizova'nın eski eşinin öldürdüğü olayın ardından da küçük erkek çocuğunu yanına alıp yurt dışına kaçtığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:40
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        Cesetleri çarşafa sarılı bulunan Rus anne ile kızını eski eş öldürmüş
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış bulunan cesetlerin Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'ya (15) ait olduğu kesinleşti. Anne ve kızını, Irina Dvizova'nın eski eşinin öldürdüğü olayın ardından da küçük erkek çocuğunu yanına alıp yurt dışına kaçtığı belirtildi.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide meydana geldi. Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'nın yakınları anne-kıza 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.

        KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

        Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Adreste tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı. Araştırma sonucu yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılı yaklaşık 3 metre mesafeyle anne ve kızın cesedini buldu. Savcının incelemesinin ardından 2 ceset önce Bodrum Devlet Hastanesi'ne; oradan da kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetlerin Irina Dvizova'nın eski eşi tarafından işlendiği ve olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp yurt dışına kaçtığı belirtildi.

        Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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