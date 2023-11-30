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        Yaşadığı barakanın yakınında ölü bulundu; darp izleri tespit edildi

        MUĞLA'nınDatça ilçesinde, bir süredir haber alınamayan Halil Çevik (53), yaşadığı barakanın yakınında ölü bulundu. Çevik'in vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:50
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        Yaşadığı barakanın yakınında ölü bulundu; darp izleri tespit edildi
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        MUĞLA'nınDatça ilçesinde, bir süredir haber alınamayan Halil Çevik (53), yaşadığı barakanın yakınında ölü bulundu. Çevik'in vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Datça'nın Kargı Kızılova mevkisindeki barakada yalnız yaşayan Halil Çevik'ten bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen iki çocuk babası Çevik'in yaşadığı barakada olmadığını tespit eden ekipler, bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, barakanın yakınında Çevik'in hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Yapılan kontrolde Çevik'in  hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede Çevik'in vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine rastlandı. Çevik'in cansız bedeni incelemenin ardından Datça Devlet Hastanesi Kurumu morguna kaldırıldı. Çevik'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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