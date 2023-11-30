Muğla'da rüşvet operasyonunda 2 gözaltı (2)
2ŞÜPHELİTUTUKLANDI
Muğla'da, SİT alanına inşaat yapılması için olumlu rapor düzenleyeceğini ileri sürerek, iş insanından 80 bin lira rüşvet isteyen Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde görevli memur Mutlu Temiz ile eski Muğla Müze Müdürü Musa Ötenen, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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