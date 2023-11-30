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        Muğla'da rüşvet operasyonunda 2 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 18:48
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        Muğla'da rüşvet operasyonunda 2 gözaltı (2)
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        2ŞÜPHELİTUTUKLANDI

        Muğla'da, SİT alanına inşaat yapılması için olumlu rapor düzenleyeceğini ileri sürerek, iş insanından 80 bin lira rüşvet isteyen Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde görevli memur Mutlu Temiz ile eski Muğla Müze Müdürü Musa Ötenen, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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