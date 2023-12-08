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        Bodrum'da sağanak; dere taştı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, kuvvetli yağışla birlikte taşan derenin çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı. Evde mahsur kalan 4 kişi ve 1 kediyi, itfaiyeciler kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:10
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        Bodrum'da sağanak; dere taştı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, kuvvetli yağışla birlikte taşan derenin çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı. Evde mahsur kalan 4 kişi ve 1 kediyi, itfaiyeciler kurtardı.

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla için yaptığı uyarının ardından Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Yağmur, öğle saatlerinde etkisini arttırırken; zaman zaman dolu yağdı. Bitez Mahallesi'nde kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Bir evde mahsur kalan 4 kişi ile 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta ise çok sayıda ağaç devrildi, sokak trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatırken, tıkanan mangalları da temizledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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