Çağdaş Bodrum Spor - Samsunspor: 71-83
SALON:Menteşe
HAKEMLER:Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Murat Ciner
ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 19, Warren 4, Alibegovic 11, Ahmet Düverioğlu 16, Johnson 3, Can Uğur, Fatih Cantitiz 7, Hakan Yapar 5, Moore 6
SAMSUNSPOR: Kyser 14, Crawford 11, Levi 13, Mooney 17, Göktuğ Baş 15, Bora, Engin 4, Mert Ali 2, Henry 7
1'İNCİ PERİYOT: 25-25
İLK YARI: 40-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-58
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Çağdaş Bodrum Spor, evinde en önemli rakiplerinden Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı: 71-83. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 25-25, ilk yarısı 40-44, üçüncü periyodu 58-58 sonuçlandı. Son 10 dakikada 13 sayı bulurken rakibine 25 sayı atma şansı tanıyan Bodrum ekibi salondan mağlubiyetle ayrıldı: 71-83. Düşme hattındaki Samsunspor bu skorla 2 galibiyete ulaşırken Çağdaş Bodrum 3 galibiyette kaldı.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla - DHA
2023-12-08 20:59:29
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.