'Çok geç değilken denizlerimizi korumak zorundayız' MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği'nce düzenlenen 5'inci Uluslararası Yatçılık Sektörü (International Yatching Sector) Kongresi'nde 'Denizlerin Korunması ve sürdürülebilir kullanımı' konusunda bilgilendirme yapıldı. Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Eğitim Bölümü Yöneticisi Çağıl Alkan konuşmasında deniz dibindeki bitkilerin havadaki oksijenin yüzde 50'sini karşıladığını belirterek, "Çok geç değilken, denizlerimizi korumak zorundayız" dedi.

MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği'nce düzenlenen 5'inci Uluslararası Yatçılık Sektörü (International Yatching Sector) Kongresi'nde 'Denizlerin Korunması ve sürdürülebilir kullanımı' konusunda bilgilendirme yapıldı. Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Eğitim Bölümü Yöneticisi Çağıl Alkan konuşmasında deniz dibindeki bitkilerin havadaki oksijenin yüzde 50'sini karşıladığını belirterek, "Çok geç değilken, denizlerimizi korumak zorundayız" dedi.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği tarafından bu yıl 5'incisi Marmaris'te gerçekleştirilen Uluslararası Yatçılık Sektörü Kongresi'nin ikinci günü seminer ile devam etti. Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de 250 kaptan ile 100'e yakın firmanın katıldığı etkinlikte, TURMEPA Eğitim Bölümü Yöneticisi Çağıl Alkan tarafından 'Denizlerin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı' konulu bilgilendirme yapıldı. Alkan, konuşmasında başarılı olabilmek hep birlikte çalışmanın önemine değinerek, "Bunu çok önemsiyoruz. 30 yıl boyunca denizlerin oksijen kaynağı olduğunu anlatmaya çalıştık. Söylemimizle ilgili çeşitli soru işaretleri oluyor. Bununla ilgili nefes çalışması bile yaptık. Derin nefes alalım ve nereden kaynaklandığını düşünelim. Mavi örtünün altını görmek çok zor. Denizin altında çok ciddi ormanlar var ve yanıyorlar. Biz bunu göremiyoruz" dedi.

Denizin dibindeki bitkiler havadaki oksijenin yüzde 50'sini karşıladığını belirten Alkan, "İki nefesten birisi denizlerden geliyor. Orman yangınları ve küresel iklim değişikliği devam ettiği sürece, denizden aldığımız oksijen her geçen gün kıymetli oluyor. Çok geç değilken denizlerimizi korumak zorundayız" dedi.