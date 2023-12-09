Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        'Çok geç değilken denizlerimizi korumak zorundayız'

        MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği'nce düzenlenen 5'inci Uluslararası Yatçılık Sektörü (International Yatching Sector) Kongresi'nde 'Denizlerin Korunması ve sürdürülebilir kullanımı' konusunda bilgilendirme yapıldı. Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Eğitim Bölümü Yöneticisi Çağıl Alkan konuşmasında deniz dibindeki bitkilerin havadaki oksijenin yüzde 50'sini karşıladığını belirterek, "Çok geç değilken, denizlerimizi korumak zorundayız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Çok geç değilken denizlerimizi korumak zorundayız'
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği'nce düzenlenen 5'inci Uluslararası Yatçılık Sektörü (International Yatching Sector) Kongresi'nde 'Denizlerin Korunması ve sürdürülebilir kullanımı' konusunda bilgilendirme yapıldı. Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Eğitim Bölümü Yöneticisi Çağıl Alkan konuşmasında deniz dibindeki bitkilerin havadaki oksijenin yüzde 50'sini karşıladığını belirterek, "Çok geç değilken, denizlerimizi korumak zorundayız" dedi.

        Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği tarafından bu yıl 5'incisi Marmaris'te gerçekleştirilen Uluslararası Yatçılık Sektörü Kongresi'nin ikinci günü seminer ile devam etti. Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de 250 kaptan ile 100'e yakın firmanın katıldığı etkinlikte, TURMEPA Eğitim Bölümü Yöneticisi Çağıl Alkan tarafından 'Denizlerin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı' konulu bilgilendirme yapıldı. Alkan, konuşmasında başarılı olabilmek hep birlikte çalışmanın önemine değinerek, "Bunu çok önemsiyoruz. 30 yıl boyunca denizlerin oksijen kaynağı olduğunu anlatmaya çalıştık. Söylemimizle ilgili çeşitli soru işaretleri oluyor. Bununla ilgili nefes çalışması bile yaptık. Derin nefes alalım ve nereden kaynaklandığını düşünelim. Mavi örtünün altını görmek çok zor. Denizin altında çok ciddi ormanlar var ve yanıyorlar. Biz bunu göremiyoruz" dedi.

        Denizin dibindeki bitkiler havadaki oksijenin yüzde 50'sini karşıladığını belirten Alkan, "İki nefesten birisi denizlerden geliyor. Orman yangınları ve küresel iklim değişikliği devam ettiği sürece, denizden aldığımız oksijen her geçen gün kıymetli oluyor. Çok geç değilken denizlerimizi korumak zorundayız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dink ailesinin avukatı o kararı yorumladı
        Dink ailesinin avukatı o kararı yorumladı
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        Avrupa'da yapay zeka kontrol edilecek
        Avrupa'da yapay zeka kontrol edilecek
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        O anlar kamerada! Tinerle sobayı yaktı! Alevlerin içinde kaldı!
        O anlar kamerada! Tinerle sobayı yaktı! Alevlerin içinde kaldı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Beni öldürmeye çalışıyorlar"
        "Beni öldürmeye çalışıyorlar"
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Son yağışlarla su seviyesi yükselen kuş cenneti Bafa Gölü eski manzarasına...
        Son yağışlarla su seviyesi yükselen kuş cenneti Bafa Gölü eski manzarasına...
        Çağdaş Bodrum Spor - Samsunspor: 71-83
        Çağdaş Bodrum Spor - Samsunspor: 71-83
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen yakalandı
        Bodrum'da sağanak; dere taştı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı (2)
        Bodrum'da sağanak; dere taştı, mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı (2)
        Marmaris'te "5. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği başladı
        Marmaris'te "5. Uluslararası Yatçılık Sektörü" etkinliği başladı