Bakan Uraloğlu: Tersanemizi 85'e, yıllık üretim kapasitemizi 4,8 milyon dedveyt tona yükselttik (2)

'MUĞLA'DAKİBÖLÜNMÜŞYOL UZUNLUĞUNU 461 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Ören Yat İmalatı Bakım Onarım ve Çekek Yeri'nin açılışının ardından Muğla Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik binası önünde Bakan Uraloğlu´nu yöresel kıyafetler giyen 2 çocuk çiçekle karşıladı. Bakan Uraloğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Uraloğlu daha sonra ilk oturumu basına kapalı olarak yapılan İl Koordinasyon Toplantısı´na katıldı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından Bakan Uraloğlu basın açıklaması yaptı. Muğla'da yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan Bakan Uraloğlu, "AK Parti hükümetlerimiz döneminde Muğla´ya birçok yatırım yaptık. İlk bölünmüş yolların başladığı yerlerden biri Muğla'dır. Şimdiye kadar yaklaşık 371 kilometre bölünmüş yol yaparak ilimizdeki bölünmüş yol uzunluğunu 461 kilometreye çıkardık. Mevcut tek yolların çok büyük bir bölümünü iyileştirdik. Özellikle sıcak karışık kaplama dediğimiz sıcak asfaltta 416 kilometre imalat yaparak onu da 488 kilometreye çıkardık. Konforu ve seyahat zamanını kısaltmış olduk. Antalya yolumuzu bölünmüş yol haline getirdik. Denizli- Kale yolunu, birkaç kilometresi hariç bölünmüş yol haline getirdik ve oradaki heyelanlı kesimleri ıslah ettik. Marmaris'e kadar olan bölünmüş yolu bitirdik ve oradan Datça'ya kadar olan yolun 50 kilometresini sıcak karışık kaplamayla yaptık. Muğla- Yatağan ve Muğla- Aydın yollarını bölünmüş yol olarak bitirdik. Yatağan-Milas ve Bodrum yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık. Milas ve Didim arasındaki bölünmüş yolu bitirdik. Buranın sıcak karışık kaplamalarına devam ediyoruz" dedi.

'BUNDAN SONRAKİ YOL HARİTASINI BELİRLEDİK'

Koordinasyon toplantısında gerekli görüşmeleri yaparak bundan sonraki yol haritasını belirlediklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Özellikle pandemi sürecinde köylere ilginin arttığını biliyoruz. Oralarda yeni internet ihtiyaçlarıyla; olanlarının iyileştirilmesi için tespitleri yaptık. GSM operatörlerinin kapsama alanlarıyla ilgili gerekli tespitleri yaparak Muğla'yı daha da geliştirmiş olacağız. İlimizde Dalaman ve Bodrum-Milas olmak üzere 2 havalimanı var. Kış sezonunda biraz turizm azaldığı için uçuşlarda azalma olabiliyor. Bunu da operatörlerimizle konuşarak mümkün olduğunca karşılamaya çalışacağız. En çok sahili olan ilimiz Muğla´da gerek turizmin gerek denizcilik faaliyetlerinin geliştirilmesiyle ilgili yeni yat bağlama yerleri, balıkçı barınakları, mevcut olanların iyileştirilmesi noktasında gerekli istişareleri yaptık. Bunları da en kısa sürede hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Valilik programının ardından Bakan Uraloğlu, AK Parti Muğla İl Başkanlığı ve Yatağan Belediyesi'ni de ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Uraloğlu, beraberindekilerle Stratonikeia Antik Kenti'ne geçip, incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, ardından Muğla´dan ayrılmak üzere havalimanına hareket etti.