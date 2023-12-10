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        Tenzor International Cup Yelken Yarışları´nda ilk etap sona erdi

        Bodrum'da düzenlenen ve Türkiye'ye yelken yarışlarında yeni bir boyut kazandıran J-70 sınıfı teknelerin yarışı Tenzor International Cup Yelken Yarışları'nda ilk etap tamamlandı. Organizasyonun ilk etabını Tenzor Team kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 19:18 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:20
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        Tenzor International Cup Yelken Yarışları´nda ilk etap sona erdi
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        Bodrum'da düzenlenen ve Türkiye'ye yelken yarışlarında yeni bir boyut kazandıran J-70 sınıfı teknelerin yarışı Tenzor International Cup Yelken Yarışları'nda ilk etap tamamlandı. Organizasyonun ilk etabını Tenzor Team kazandı.

        Bodrum´da gerçekleşen Tenzor International Cup Yelken Yarışları'nda ilk etap, 3´üncü ve son gün yarışlarının ardından sona erdi. En az puanı toplayan takımın ilk sırayı alacağı organizasyonda ilk etap şampiyonu 17 puanla Tenzor Team oldu. İkinci sırayı 21 puanla Russian Bogatyrs alırken; üçüncü sırada ise 22 puanla Dolce Vita yer aldı.

        Son günkü yarışların ardından ödül töreni düzenlendi. Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Türkiye Yelken Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Serdar Kayhan, yarışmanın ev sahibi ve organizasyonun idari ve sportif direktörü olan İstanbul merkezli AP Tesis Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Zengin, yarışların uluslararası bağlantılarını yürüten yönetim kurulu üyesi Kate Tsepliaeva, sporcular ve davetliler katıldı.

        MURAT KAHRAMAN: BODRUM KIŞ MEVSİMİNDE BU ORGANİZASYONLA DAHA İYİ TANITILACAK

        Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, "Muğlamızın incisi olan Bodrum´un doğal güzelliğinin turistik anlamda Türkiye ve dünya için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Biz bu tip organizasyonları genellikle yazın yapıyoruz. Bu sene ilk defa bu yarışmayla Bodrum´u da kış mevsiminde bu organizasyonla daha iyi tanıtılacağını düşünüyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        MUSTAFA ÇİT: BU YARIŞ BODRUM İÇİN ÖNEMLİ

        Muğla Kaymakamı Mustafa Çit, "Bu yarış Bodrum için önemli. Yelkencilerimiz aralık ayında Bodrum´a tanıtım için hizmette bulundu. Organizasyonun 5 etabının da burada yapılacağı için ekibe teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

        SERDAR KAYHAN: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

        Türkiye Yelken Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Serdar Kayhan ise "Bütün sporculara başarılar dilerim. Bu yarışlarda emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim. Bir sonraki yarışta 20, daha sonra 50 yelkenin katılacağını duyduk. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

        BURAK ZENGİN: YARIŞ KALİTESİ ÇOK YÜKSEKTİ

        Yarışmanın ev sahibi ve organizasyonun idari ve sportif direktörü olan İstanbul merkezli AP Tesis Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Zengin, "Bu organizasyonu geliştirerek çok daha ileriye gittiğimizi göreceksiniz. Bu katılım çok iyiydi yarış kalitesi çok yüksekti" dedi.

        İKİNCİ ETAP 11-14 OCAK 2024´TE

        Bodrum´da ilk etabı sona eren Tenzor International Cup Yelken Yarışları'nın kış etabında ikinci etabı 11-14 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

        Tenzor International Cup´ın kış serisi etapları şu şekilde:

        2´nci etap: 11-14 Ocak 2024

        3´üncü etap: 8-11 Şubat 2024

        4´üncü etap: 7-10 Mart 2024

        5´inci etap (Final): 11-14 Nisan 2024.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Yarış öncesi hazırlıklar ve yarıştan detaylar

        - Murat Kahraman´ın açıklamaları

        - Mustafa Çit´in açıklamaları

        - Serdar Kayhan´ın açıklamaları

        - Burak Zengin´in açıklamaları

        - Kutlamalardan detaylar

        - Detaylar

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Metin ARSLANCAN

        2023-12-10 19:13:25

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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