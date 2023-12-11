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        Bodrum'da alkollü sürücü ile arkadaşı polise zor anlar yaşattı

        MUĞLA'dakaldırıma çıkıp, park halindeki elektrikli skuterlere, dubalara ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Ş.B. kaçmak istedi. Sürücüyü çevredekiler durdururken, araçtan inen M.Y. etraftakilere hakaret etti. Polise de direnen 2 kadın, gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:10
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        Bodrum'da alkollü sürücü ile arkadaşı polise zor anlar yaşattı
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        MUĞLA'dakaldırıma çıkıp, park halindeki elektrikli skuterlere, dubalara ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Ş.B. kaçmak istedi. Sürücüyü çevredekiler durdururken, araçtan inen M.Y. etraftakilere hakaret etti. Polise de direnen 2 kadın, gözaltına alındı. 

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Bodrum ilçesi Cevat Şakir Caddesi'nde meydana geldi. Ş.B. yönetimindeki 34 BZM 236 plakalı otomobil, Belediye Meydanı girişinde kaldırıma çıktı. Otomobil, daha sonra park halindeki elektrikli skuterlere, dubalara, aydınlatma direğine ve çöp kovasına çarptı. Bunun üzerine sürücü otomobilden inip, kaçmak istedi. Sürücüyü çevredekiler durdururken, araçtan inen M.Y. de etraftakilere hakaret etti. İhbarla bölgeye polis ekipleri gönderildi. Kontrolde, sürücü Ş.B.'nin 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ş.B.'nin ehliyetine 6 ay süre ile el koyulurken, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira para cezası kesildi. Bunun üzerine polise tepki gösterip, direnen 2 kadın, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'polise mukavemet gösterme' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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